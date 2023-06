Um caminhão tombou na BR-040 e caiu em um barranco, na tarde desta terça-feira (6/6). O acidente aconteceu na altura do município de Itabirito, na Região Metropolitana de BH. Ainda não há informações de feridos.

Um longo congestionamento se formou nos dois sentidos da pista e, segundo a Via 040, concessionária que administra o trecho, a região chegou a ficar com 6km de lentidão no sentido Rio de Janeiro e 1 km na saída para o Distrito Federal.