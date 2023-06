Criança de quatro anos morre depois de ser atingida na cabeça por TV

Mãe encontrou criança ferida ao lado de TV caída no chão (foto: Reprodução/Facebook)

Uma criança de quatro anos morreu na tarde dessa segunda-feira (5/6) depois de ser atingida na cabeça por uma TV de tubo que estava em um móvel na sala da casa onde ela morava com a família, na cidade de Jacinto, Região do Vale do Jequitinhonha.