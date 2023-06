PM salva criança de 3 anos que engasgou com a própria secreção; veja

Uma criança de 3 anos foi salva por policiais militares após engasgar com a própria secreção. O caso ocorreu no Bairro Teixeiras, em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

As câmeras de segurança de uma loja registraram o momento em que um carro estacionou atrás de uma viatura da Polícia Militar. Rapidamente, os policiais iniciaram o socorro à criança.

De acordo com a PM, os pais estavam a caminho do hospital na noite de sábado (3/6) quando encontraram a viatura e decidiram pedir ajuda. A menina estava com problemas respiratórios e engasgou devido a secreção.