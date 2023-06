Morte na churrascaria: polícias identificam assassino e emitem alerta

432

Churrascaria permanece fechada desde que o crime aconteceu (foto: Google maps)

As polícias Civil e Militar emitiram um alerta informando sobre a fuga do homem que assassinou a tiros Luiz Otávio Gervásio de Matos, de 50 anos, depois de uma discussão. O crime aconteceu no restaurante Tchê Churrasqueiro, à Avenida Coronel José Dias Bicalho, no Bairro São José, Região Norte de Belo Horizonte, no último sábado. O autor foi identificado como sendo Ivan Ferreira de Oliveira, de 79 anos.

Relembre o crime

As primeiras informações eram de que a motivação do crime teria sido uma discussão por causa de futebol, no entanto, a Polícia Civil descobriu que os dois homens já se conheciam e havia uma rixa entre eles, motivada por uma dívida antiga. O pai do homem assassinado teria sido lesado por Ivan, que se revoltou ao ser cobrado mais uma vez.

O crime ocorreu no início da tarde de sábado. Ivan tinha ido almoçar no restaurante Tchê Churrasqueiro com a filha adotiva. Depois de comerem, o pai começou a discutir com a vítima. Revoltado, ele chamou a filha e foram para casa, que fica no mesmo bairro.

Uma vez em casa, o homem entrou em seu quarto e ao retornar disse que iria sair para resolver um pequeno problema.

Segundo a polícia, o homem voltou ao restaurante e depois de nova discussão, atirou na vítima e fugiu em seguida, em seu carro, um Toyota Yares de cor prata.

O veículo foi encontrado no Bairro Bonfim, em Belo Horizonte, depois de uma conversa entre o Ivan e policiais militares por telefone. Ele teria se comprometido a se entregar, no entanto, está segue foragido nesta segunda-feira.