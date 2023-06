Traficante procurado internacionalmente é preso em sítio de Mateus Leme

432

Traficante foi levado para a Penitenciária Nélson Hungria, em Contagem (foto: Jair Amaral/EM/D. A. Press)

O traficante Douglas de Azevedo Carvalho, conhecido como “Mancha”, foi preso pela polícia mineira, em um sítio em Mateus Leme, na noite desse domingo (04/06). Ele era procurando internacionalmente por traficar drogas para o exterior. O homem foi levado para a Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



“Mancha” era o responsável pelo envio de cocaína para a Europa dentro de um carregamento de açaí. A droga enviada por ele, a partir do Pará, foi flagrada no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Desde então, havia um pedido de prisão emitido pela Justiça do Pará, além de alerta expedido pela Interpol, a polícia internacional.

A descoberta do paradeiro de “Mancha” foi feita pelo serviço de inteligência das polícias Civil e Militar de Minas. Segundo os policiais, com a chegada ao sítio, ele tentou se esconder debaixo da cama de um dos quartos, mas acabou descoberto. No local foi apreendido um revólver calibre 38.