Câncer raro: belo-horizontino faz vaquinha para tratamento no Canadá

Então, Guerra, como é chamado pelos amigos, vai precisar recorrer a procedimentos que não são aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), são feitos fora do Brasil e custam caro.

Ele conta que foi convidado para fazer o tratamento de imunoterapia, no Canadá, mas não teria condições de custear as consultas, os exames e a estadia no país. Para conseguir o custeio do SUS, Cristiano teria que passar pelos dois primeiros ciclos da imunoterapia e repetir todos os exames, para checar se o efeito foi positivo.