Trabalhador é indenizado por falta de EPI contra COVID-19; entenda

Um trabalhador foi indenizado em R$ 3 mil por ter trabalhado sem equipamentos de segurança em barreiras sanitárias contra a covid-19 localizadas em Leopoldina, na Zona da Mata Mineira. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Minas Gerais.

Segundo a denúncia, a Prefeitura de Leopoldina contratou uma empresa para fazer barreiras sanitárias na entrada de saída do município, logo no início da crise sanitária. O trabalhador indenizado foi um dos contratados por essa empresa para prestar o serviço.

“Pegavam água no posto por conta própria, álcool em gel era raro. Foram xingados e ameaçados com arma de fogo e a empregadora não adotou medidas para melhorar as condições de trabalho”, relatou o trabalhador na denúncia.

O trabalho do denunciante era parar os veículos que entravam e saiam de Leopoldina e aferir a temperatura dos motoristas. Além disso, pegar dados pessoais dos motoristas e informações sobre os veículos, conforme orientação da empresa.

Na decisão que concedeu a indenização, o desembargador relator Marcelo Moura Ferreira, explicou que ao longo do processo ficou comprovada a omissão da empresa em entregar os equipamentos de segurança para o profissional.

“O profissional comprovou que a empregadora não fornecia condições de higiene adequadas para a boa realização do trabalho, colocando em risco a própria integridade física dele. Verificada a omissão culposa da empresa, deve ser imputada a responsabilidade pela reparação do dano sofrido pelo empregado”, explicou o desembargador.

A Prefeitura de Leopoldina foi considerada inocente pelo relator.