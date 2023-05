PM recupera mais um celular furtado em evento no Mineirão

432

Celulares apreendidos pela Polícia Militar (foto: Polícia Militar/Divulgação)



LEIA MAIS 08:55 - 30/05/2023 Ação mira quadrilha que usou rádio e igreja para lavar R$ 6 bilhões

08:15 - 30/05/2023 Corpo com sinais de violência é encontrado na Serra do Rola Moça

07:09 - 30/05/2023 BH tem sensação térmica de -6,7ºC; confira a previsão do tempo



Os militares apreenderam os celulares depois que um dos proprietários procurou a polícia. Os PM's chegaram à mochila por meio da localização do celular, a partir do sinal de rastreamento. Mais um celular furtado em evento no Mineirão, Região da Pampulha, no último domingo (28), foi recuperado pela Polícia Militar.O aparelho estava escondido em uma mochila no interior de um hotel, na área central de Belo Horizonte. Outros 13 celulares também foram apreendidos, mas ainda não se sabe se os aparelhos foram furtados no evento no Mineirão, já que a polícia está à procura dos donos.Os militares apreenderam os celulares depois que um dos proprietários procurou a polícia. Os PM's chegaram à mochila por meio da localização do celular, a partir do sinal de rastreamento.

O dono do hotel não soube precisar quem teria escondido a mochila, devido à rotatividade de pessoas durante todo o dia. A ocorrência foi encerrada na delegacia de Polícia Civil do Centro de BH.

Leia também: Operação mira quadrilha de roubo de celulares em shows de Minas Gerais

Casos recorrentes

Na última semana, a PM prendeu um homem com 20 telefones celulares que teriam sido furtados no evento Samba Prime, no Mineirão.





No início do mês passado, a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH) apreendeu 72 celulares furtados durante o show do cantor sertanejo Gusttavo Lima, também no estádio.

Caso confirmado pela Polícia Civil, só em dois meses foram recuperados mais de 100 telefones celulares furtados em eventos no Mineirão.

Evite o furto, dicas da PM