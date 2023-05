Corpo com sinais de violência é encontrado na Serra do Rola Moça

432

Corpo de homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado no Parque Estadual da Serra do Rola Moça (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O corpo de um homem foi encontrado nessa segunda-feira (30/5) com sinais de violência na Estrada Velha de Casa Branca, no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, que não foi identificada, aparentava ter 30 anos e trajava bermuda escura e blusa de frio com detalhes verdes. Também foi encontrada uma tatuagem com a escrita “família” no peito do homem.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e identificou ao menos quatro perfurações de calibre 9 mm no corpo, sendo que uma no ombro e três na cabeça.

O perito também disse à polícia que devido ao estado do corpo, o crime teria ocorrido no domingo (28). Três estojos de calibre 9 mm foram recolhidos no local do crime.

O corpo foi removido pelo rabecão. Possíveis suspeitos e a motivação do crime ainda não foram identificados.