BH: vacinação contra gripe termina nesta quarta-feira (31/5)

432

Prazo para população se vacinar contra gripe em BH termina nesta quarta-feira (31/5) (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Onde se vacinar em Belo Horizonte?

Faculdade UNA (Centro-Sul) - Rua dos Aimorés, 1.451, Lourdes.

Funcionamento das 8h às 16h

Faculdade Universo (Nordeste) - Rua Paru, 762, Nova Floresta.

Funcionamento: Segunda a sexta-feira das 8h às 12h, entretanto, na segunda, quarta e quinta-feira o atendimento será de 13h às 17h

Centro Universitário UNI-BH (Oeste) - Rua Líbero Leone, 259, Buritis.

Funcionamento das 9h às 16h

Os moradores de Belo Horizonte têm até quarta-feira (31/5) para se vacinar contra a gripe. O imunizante, disponível para toda a população a partir de seis meses, está sendo aplicado em todos postos de saúde da capital.Há menos de 15 dias, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ampliou o público da campanha, conforme orientação da Secretaria de Estado de Saúde. Até o momento, não há orientação da pasta ou do Ministério da Saúde para prorrogação do calendário vacinal.Iniciada há quase dois meses, a cobertura vacinal contra a gripe em Belo Horizonte segue a passos lentos. Até a última quarta-feira (10/5), período anterior à ampliação do público da campanha, apenas 33,4% das pessoas haviam se vacinado, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de, pelo menos, 90%.A reportagem dosolicitou dados atualizados da cobertura vacinal contra gripe em BH e aguarda retorno da prefeitura.O imunizante é trivalente e protege contra três vírus: o H1N1, H3N2 e vírus influenza B, e não há contraindicação em tomar, no mesmo dia, a vacina da gripe e outros imunizantes.A vacina poderá ser tomada nos 152 Centros de Saúde da capital mineira (confira os endereços de cada centro aqui ).Além disso, há a possibilidade de ir até um dos pontos extras para receber a dose: