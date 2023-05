Mulher tem 80% do corpo queimado por companheiro que ateou fogo à casa

432

Casa onde aconteceu o crime (foto: Divulgação / Polícia Civil )



Uma mulher teve 80% do corpo queimado pelo companheiro que ateou fogo à casa onde os dois moravam, no Bairro Recanto dos Pássaros, em Guaxupé, no Sul de Minas, na sexta-feira (26/5).

Segundo a Polícia Civil, a corporação foi acionada pelos militares do Corpo de Bombeiros ao suspeitar que o incêndio fosse criminoso e confirmar com relatos de testemunhas que um homem de 32 anos teria ateado fogo à companheira e ao imóvel.

A vítima, que teve queimaduras em 80% do corpo, foi ouvida pela equipe da Policia Civil no hospital, onde segue internada em estado grave.

O suspeito, que já respondeu por outros crimes de violência contra a mulher, foi preso no fim da tarde ainda em flagrante por tentativa de feminicídio tentado.



O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.