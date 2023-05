Anel Rodoviário: carreta tomba e causa congestionamento

432

Imagens da BHTrans mostram congestionamento na avenida Cristiano Machado, com lentidão no sentido bairro-centro, entre avenida Waldomiro Lobo e Estação São Gabriel (foto: Reprodução/BHTrans) Uma carreta tombada interdita parcialmente o Anel Rodoviário, próximo à Avenida Cristiano Machado, na manhã desta sexta-feira (26/5). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi por volta das 23h dessa quinta-feira (25/5), mas até o momento a carreta continua no local, provocando o engarrafamento.





Agentes da BHTRANS atuam na Rotatória São Gabriel.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista ficou preso as ferragens, mas, ao chegarem no local, a vítima já estava fora do veículo, apresentando apenas ferimentos leves. A vítima dispensou atendimento hospitar e ficou no local acompanhando os trabalhos.

A carretava estava carregada com pães, que ficaram espalhados pela rodovia. Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a BHTrans continuam no local e aguardam a retirada do veículo.