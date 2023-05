Cobra é encontrada em ônibus escolar no interior de Minas

A cobra cipó não é venenosa, mas pode atacar se for ameaçada (foto: Creative/Commons/Divulgação)

Uma cobra cipó, de cerca de 1 metro de comprimento, foi capturada embaixo de um ônibus escolar de Frutal, no Triângulo Mineiro. A ocorrência foi registrada na tarde dessa quarta-feira (24/5) em um pátio da prefeitura da cidade. Uma equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros (CBMMG) esteve no local.