Crime ocorreu em Governador Valadares (foto: Google Street View)

Um homem de 46 anos foi assassinado na porta de casa em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na noite dessa terça-feira (24/5). A suspeita, segundo a Polícia Militar (PM), é a de que dois homens, sendo um deles vestido com roupa de gari, tenham participado do homicídio.