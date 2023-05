Homem tenta matar ex-companheira e morre com uma paulada

Caso ocorreu em Montes Claros, no Norte de Minas (foto: Google Street View)

Um homem de 36 anos morreu com uma paulada depois de pular o muro da casa da ex-companheira, com uma faca, e ameaçá-la de morte. O caso ocorreu em Montes Claros, no Norte de Minas, na noite dessa terça-feira (23/5).