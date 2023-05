Virou rotina: mais dois acidentes de ônibus em BH nesta quarta-feira

432

Dois acidentes envolvendo ônibus na capital mineira foram registrados na manhã desta quarta-feira (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



Mais dois acidentes envolvendo ônibus foram registrados na manhã desta quarta-feira (24/5) na capital mineira.









O motorista do carro, de 30 anos, disse que parou na rua para olhar outra corrida, já que tinha acabado de deixar um passageiro, no exato momento em que o ônibus esbarrou no carro, arranhando a lataria do veículo de ponta a ponta.





Os passageiros tiveram que deixar o ônibus, mas felizmente, ninguém se feriu e a rua já foi liberada.





A segunda ocorrência ocorreu na Região da Pampulha. Conforme o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), o acidente envolveu uma moto e um ônibus na Avenida Antônio Carlos.

Não há informações sobre as causas do acidente. Sabe-se que a linha é a 9550 (Casa Branca/São Francisco Via Estação José Cândido). O motociclista teve lesões leves na perna.





Os envolvidos no acidente não acionaram a polícia para a realização do Boletim de Ocorrência e seguiram viagem.