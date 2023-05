Homem é preso suspeito de atuar como cambista no Mineirão

432

Guarda Municipal abordou 21 suspeitos e prendeu um homem por atuar como cambista na região do estádio Mineirão (foto: Guarda Municipal/Divulgação)

O Departamento de Ordem Pública (DOP) da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte cumpriu, na noite dessa terça-feira (23/5), a chamada Operação Flanelinha no entorno do Estádio do Mineirão.

A ação teve o objetivo de combater a cobrança ilegal de taxas de motoristas que estacionam em vias públicas. 21 suspeitos foram abordados e um homem foi preso por atuar como cambista.

De acordo com o supervisor do DOP, Humberto Alves Santos, cerca de 45 guardas municipais participaram da operação. Os agentes fizeram rondas preventivas por todo o entorno do Mineirão, abordando pessoas em atitude suspeita ou que tinham sido alvo de denúncias.

Os agentes consultaram o prontuário de cada suspeito, para conferir se algum deles tinha mandado de prisão em aberto, verificando também se estavam de posse de armas ou de algum tipo de droga.

Um homem foi flagrado com 13 ingressos e R$ 340 em dinheiro. Acusado de estar vendendo os bilhetes por um preço muito superior ao original, ele teve os produtos apreendidos e foi conduzido pelos agentes à Delegacia de Eventos, para prestar depoimento à Polícia Civil.