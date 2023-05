Belo Horizonte registra de novo o dia mais frio do ano neste sábado (20/05)

432

Tendência de frio em BH se mantém até este domingo (21/05) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press)

Céu aberto no Bairro Sion, Savassi e vista de névoa pairando na região Norte de BH (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press)

A escalada do frio continua e BH registrou neste sábado (20/05) um novo recorde de dia mais frio do ano. De acordo com a defesa civil municipal, a Regional Oeste chegou a registrar 10°C. Ontem a temperatura foi de 10,1°C.A tendência de frio nesse patamar se mantém até domingo e na segunda a mínima deve ficar em 12°C e subir durante a semana, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Neste sábado (20) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro com frio ao amanhecer e à noite, além de baixos índices de umidade relativa do ar à tarde, segundo previsão da Defesa Civil Municipal de BH. A temperatura máxima estimada é de 25 °C e a umidade relativa mínima do ar,fica em torno de 30% à tarde.A temperatura mínima na estação Pampulha foi de 11 °C com sensação térmica de 9 °C entre 5h e 6h. Na regional Oeste, a temperatura mínima medida foi de 10 °C, o recorde de frio de 2023 em BH, com sensação térmica de -5,2 °C entre 4h e 5h. frio é tão intenso em Minas Gerais que 28 cidades amanheceram sob alertas de geada . Foram elas: Bocaina de Minas, Bom Repouso, Brazópolis, Bueno Brandão, Camanducaia, Cambuí, Conceição dos Ouros, Consolação, Córrego do Bom Jesus, Delfim Moreira, Estiva, Extrema, Gonçalves, Itajubá, Itamonte, Itanhandu, Itapeva, Marmelópolis, Munhoz, Paraisópolis, Passa Quatro, Piranguçu, Piranguinho, Sapucaí-Mirim, Senador Amaral, Toledo, Virgínia e Wenceslau Braz.