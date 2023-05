Trecho da MG-437 entre Nova Lima e Sabará será interditado; entenda

O trecho da rodovia MG-437, entre os quilômetros 10 e 16, próximo a Nova Lima e Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ficará interditado por 30 dias, para obras de melhoramentos e pavimentação. O desvio no local vai começar a ser feito a partir das 8h deste sábado (20/5).

Quem transita pelo local terá um acréscimo de 3 quilômetros no percurso entre as duas cidades. Isso porque, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o tráfego será deslocado para uma rodovia municipal já utilizada por veículos de carga das mineradoras.









No sentido Sabará, o acesso é pela Avenida Ribeirão Cardoso até a rotatória, acessando a segunda saída, sentido Rua Antônio Serafim da Silveira. Em seguida, vire à direita na rua Rádio Itatiaia e a esquerda na Rua Arreião do Matadouro e, por fim, pegue a saída para AMG-150, sentido Mineradora Anglo.