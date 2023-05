Lixo e comida podre: mãe e filhos são resgatados de cárcere privado

432



Mulher e os três filhos estavam trancados em casa cheia de lixo e comida podre (foto: Guarda Municipal de Uberaba/Divulgação)

Uma jovem mãe, de 21 anos, e os três filhos pequenos foram resgatados de um suposto cárcere privado em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Eles estavam em meio a muito lixo e comida podre e as crianças estavam sujas, com fome e com indícios de maus-tratos.

Ainda conforme a Guarda Municipal, a mulher e os filhos estavam presos há cerca de três dias e sob suspeita de ameaças do marido. Ele não foi localizado.





Abalada e em prantos

Para entrar na casa, os guardas tiveram que quebrar o cadeado do portão da casa da família. A jovem mãe estava visivelmente abalada e em prantos.

O suspeito teria levado a chave do cadeado que trancava a casa.

“Foi constatado um estado deplorável de sujeira, com muito lixo jogado pelo chão, comida podre e um odor insuportável”, diz trecho do boletim de ocorrência.