Belo Horizonte libera vacina contra gripe para toda a população

As crianças de 6 meses a 12 anos devem se vacinar exclusivamente nos centros de saúde (foto: Rodrigo Clemente / PBH) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), amplia, a partir desta quarta-feira (17/5), a vacinação contra a gripe de toda a população, a partir dos 6 meses. A vacina está disponível em 152 Centros de Saúde e quatro postos extras. Também será possível se vacinar em 35 farmácias parceiras da PBH, das redes Drogarias Pacheco, Drogaria Araujo, Droga Clara e Drogarias Extra Popular.





Nas farmácias, podem se vacinar as pessoas com mais de 13 anos, idosos a partir de 60 anos, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas imunossuprimidas, trabalhadores da área de saúde, pessoas com comorbidades, professores dos ensinos básico e superior, agentes das forças de segurança, das forças armadas e de salvamento. Também podem procurar as farmácias parceiras caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários e funcionários do sistema prisional.

As crianças de 6 meses a 12 anos, porém, devem se vacinar exclusivamente nos centros de saúde. A população acamada e residente das Instituições de Longa Permanência (ILPIs) também deve se vacinar, mas receberão a dose nas residências.



O imunizante é trivalente e protege contra três vírus: o H1N1, H3N2 e vírus influenza B, e não há contraindicação em tomar, no mesmo dia, a vacina da gripe e outros imunizantes.





A Secretaria Municipal de Saúde enfatiza que, para convocar o novo público, seguiu as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde.