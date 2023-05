Mulher responsável por empresa de café é presa por crime contra consumidor

As 16 toneladas de café que foram apreendidas e descartadas estavam em condições sanitárias insatisfatórias (foto: Creative/Commons/Divulgação) Uma mulher, que gerencia uma empresa de café em Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi presa em flagrante sob suspeita de crime contra o consumidor. Ela foi levada para a penitenciária local.



Isso porque, anteriormente, fiscais da Vigilância Sanitária Municipal realizaram interdição cautelar e apreenderam 16 toneladas de café da empresa, após análise e notificação de equipe da Fundação Ezequiel Dias (Funed). O produto foi descartado.



Leia também: Casal é agredido e ameaçado pelo irmão da mulher, que anunciava a gravidez





“Foram constatadas condições sanitárias insatisfatórias; misturas de impurezas, como cascas e paus, para dar volume ao produto final; alvará sanitário vencido e ausência de seleção de fornecedores”, declarou nota da Vigilância Sanitária de Uberaba.



Segundo nota da Prefeitura de Uberaba, um relatório técnico está sendo elaborado pela Vigilância Sanitária Municipal com todas as infrações, e a empresa só poderá retomar as atividades após licenciamento de órgão fiscalizador.