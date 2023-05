Cunhada e enteada são presas suspeitas de matarem mulher asfixiada

Investigação da Polícia Civil apontou que cunhada e enteada mataram mulher por vingança (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Duas mulheres, de 39 e 21 anos, foram presas na segunda e terça-feira (8 e 9/5) suspeitas de matarem uma mulher, de 36 anos, no mês passado, em em Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, as suspeitas são cunhada e enteada da vítima. A investigação apontou que a mulher foi morta por asfixia em um ato de vingança. Uma das suspeitas aplicou um golpe de mata-leão na cunhada e depois a enforcou com o casaco dela.

O delegado responsável pelo inquérito policial informou que a Polícia Civil, Daniel Balthazar Coutinho, trabalha para confirmar a informação de que a vítima estaria grávida antes do assassinato.

“As investigadas já prestaram depoimento e alegaram que a intenção era apenas dar um susto na vítima, diante dos desentendimentos que tinham. Porém, os elementos colhidos pela Polícia Civil na investigação indicam que a intenção das mulheres era de fato o homicídio”.

Vingança

Ainda de acordo com o delegado, no passado, a vítima teve um relacionamento amoroso com um homem que foi agressivo com ela e com a filha dela. O irmão da mulher é suspeito de matar o companheiro.

“Passado algum tempo, a mulher passou a se relacionar com o antigo cunhado, o que gerou descontentamento da família do falecido”, revelou Balthazar.

As duas mulheres foram presas por homicídio qualificado e encaminhadas ao sistema prisional. A mais velha já possui passagem policial por tráfico de drogas, e a outra por tortura quando era menor de idade.