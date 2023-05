Estradas de Minas: ao menos três pessoas morreram por dia em abril

A PMRv divulgou nesta quarta-feira (10/5) os números totais de abril (foto: PM/Divulgação)

Ao menos três pessoas morreram por dia nas estradas de Minas Gerais, no mês de abril, segundo balanço da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), divulgado nessa quarta-feira (10/5). No total, a corporção contabilizou 92 mortes no último mês.

Em relação à Lei Seca, foram realizadas 217 operações no último mês, com 827 prisões por embriaguez e mais de 2 mil autuações pelo mesmo motivo.

Números totais em abril de 2023

Ao todo foram 6.686 operações policiais em rodovias mineiras.

Acidentes

776 acidentes nas estradas

92 mortes

Lei seca

213 operações de lei seca

827 prisões por embriaguez

2.042 autuações por embriaguez

Veículos

195 veículos roubados recuperados

5.400 veículos removidos

Prisões e apreensões