Quadrilha de jogo do bicho é alvo de operação "Quebrando a Banca"

70 mandados foram cumpridos em cidades dos estado de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul (foto: PMMG/Divulgação)

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriu, na manhã desta quarta-feira (10/5), 64 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

Além dos mandados em Minas Gerais, a equipe do Gaeco cumpriu, também, dois mandados de busca e apreensão na capital paulista e Santana de Parnaíba, no estado de São Paulo. No Rio Grande do Sul, um mandado de busca foi cumprido na capital Porto Alegre.

Ao todo, 70 mandados foram cumpridos nos três estados.

A operação, chamada de "Quebrando a Banca", investiga uma organização criminosa que atua há mais de 30 anos com jogo do bicho em Patos de Minas. Segundo o Gaeco, a quadrilha também é investigada por lavagem de dinheiro e peculato, além de delitos contra a ordem administrativa militar.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) propôs ação penal contra 49 pessoas envolvidas no esquema. Além disso, R$ 3 milhões em bens dos investigados foram bloqueados, 15 imóveis foram hipotecados e oito veículos foram apreendidos.