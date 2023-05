Caso Pavesi: médico que retirou órgãos de criança viva é preso

Álvaro Ianhez foi preso mais de um ano após condenação pela morte de criança (foto: Redes Sociais / Reprodução) O médico Álvaro Ianhez foi preso na tarde desta terça-feira (9/5), mais de um ano depois de ter sido condenado a 21 anos e oito meses pela morte e retirada ilegal de órgãos do menino Paulo Veronesi Pavesi, de 10 anos, em Poços de Caldas, no Sul de Minas. O crime aconteceu em abril de 2000, na Santa Casa da cidade.









Ianhez foi condenado por homicídio qualificado por motivo torpe. Em sua decisão, o juiz responsável pelo caso considerou o crime hediondo e não concedeu ao condenado a possibilidade de recorrer em liberdade. No entanto, a defesa do médico apresentou vários pedidos para impedir a prisão , e o STJ concedeu a liminar em 29 de abril de 2022.





Outras condenações

Outros dois médicos envolvidos no crime foram condenados em janeiro de 2021. José Luis Gomes da Silva e José Luis Bonfitto também responderam por homicídio qualificado por motivo torpe e não puderam recorrer em liberdade.







Já Marco Alexandre Pacheco da Fonseca, também médico, foi absolvido pelo júri. A conclusão foi que a atitude do réu não gerou a causa da morte do menino.





Relembre o caso

Paulo Veronesi Pavesi caiu de uma altura de 10 metros do prédio onde morava em Poços de Caldas, em abril de 2000. Ele foi levado para o Hospital Pedro Sanches e, dois dias depois, transferido para a Santa Casa da cidade, onde os médicos teriam constatado a morte cerebral e que os órgãos da criança haviam sido retirados e transplantados.





No entanto, a suspeita é que ele estava clinicamente vivo quando seus órgãos foram retirados.





O pai da criança desconfiou das circunstâncias da morte depois de receber uma conta do hospital de quase R$ 12 mil. De acordo com as informações, a cobrança era referente a medicamentos para remoção de órgãos, que, na verdade, deveriam ser pagos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).







O caso levou a uma investigação sobre irregularidades no esquema de transplante de órgãos em Poços de Caldas. A conclusão do inquérito da Polícia Federal apontou que o exame para constatar a morte cerebral do menino foi irregular.





A investigação deu origem a outros inquéritos, e a Santa Casa perdeu o credenciamento para realizar transplantes de órgãos. De acordo com o Ministério Público (MP), a documentação que comprovou a morte encefálica do menino foi forjada com o objetivo de tornar a criança uma doadora.





Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), na denúncia consta que a equipe médica cometeu uma série de atos e omissões voluntárias forjando a morte do menino para que ele fosse doador de órgãos.