23ª edição do Encontro Delas reúne mulheres neste fim de semana em BH

A programação termina ao meio-dia (foto: Revista Encontro/Divulgação )





Neste fim de semana, será realizada a 23ª Encontro Delas, na Lagoa Seca do Belvedere. A corrida será uma grande celebração, já que ocorrerá bem no Dia das Mães, no próximo domingo (14). A revista Encontro e as empresas parceiras do evento prepararam atividades especiais para este dia.





No sábado (13/5), das 9h às 16h, será o tradicional day care, com atrações para toda a família. Serão disponibilizados, gratuitamente, serviços como spa dos pés e massagens para as mulheres, além de espaço kids com playground inflável, e food trucks. No palco, durante o day care, haverá aulas de ginástica e dança, apresentação do grupo Sarandeiros e show da banda Radio Caos.





No domingo (14/5) será a corrida. A largada acontecerá às 8h e a programação vai até 12h, no máximo, para que as participantes possam seguir comemorando o Dia das Mães. Toda a estrutura do day care permanecerá no dia da prova. Será uma manhã surpreendente, com várias atrações, arena crossdog, sorteios e premiações.





Os kits deverão ser retirados pelas atletas no local do evento, sábado (13/5), de 9h às 16h, durante o day care. Não haverá entrega de kit no domingo (14/5).





Ao cruzar a linha de chegada, todas as atletas ganharão medalha de participação e concorrerão ao sorteio de brindes dos patrocinadores. Além disso, as três primeiras colocadas de cada categoria serão premiadas com troféus e medalhas exclusivas da Manoel Bernardes.





As atividades do espaço serão abertas ao público, garantindo diversão para todos.





As inscrições estão abertas. Basta acessar encontrodelas.com.br e ver como participar da corrida mais charmosa da cidade.





Assinantes e leitores do Jornal Estado de Minas têm um desconto especial de 20% no valor das inscrições. Basta informar o cupom EM20 na hora da inscrição.





Com avenidas e parques repletos de árvores, não é surpresa para ninguém que Belo Horizonte seja um lugar agradável para correr.





A capital é a casa de mais de 35 corridas, incluindo uma corrida internacional realizada há mais de 20 anos e que vem atraindo cada vez mais turistas para a cidade. É natural que corredores vivenciem experiências na cidade, conhecendo os atrativos, aproveitando nossa gastronomia, hospitalidade e descobrindo o quanto BH é surpreendente.





Durante o ano, corredores vencem as ladeiras e ruas da capital participando nas mais diversas modalidades, das divertidas "cãominhadas" às animadas corridas noturnas. Na hora de treinar, a Lagoa da Pampulha e a Lagoa Seca, no Belvedere, são os lugares favoritos dos atletas amadores e profissionais.





23ª Encontro Delas Circuito

Retirada do kit e Day Care: 13 de maio de 2023

Horário: 9h às 16h

Local: Lagoa Seca - Belvedere - Rua Juvenal Senra





Corrida: 14 de maio de 2023

Horário da largada: 8h

Percursos: 5km e 10km

Inscrições: pelo site: http://www.encontrodelas.com.br/ R$ 130 (1º lote até 26/4) R$ 140 (2º lote de 27/4 a 12/5)

Local: Lagoa Seca - Belvedere - Rua Juvenal Senra