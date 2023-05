Restauração da estação ferroviária de Caeté deverá começar neste mês

Após indefinições por parte das autoridades ao longo de décadas, incertezas, do lado da população, e degradação a olhos vistos, a centenária estação ferroviária de Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deverá entrar nos trilhos da preservação. Conforme foi divulgado ontem, o espaço inaugurado em 1909 começará a ser restaurado neste mês para se tornar centro cultural e ajudar a contar a história do tricentenário município.

A obra de restauro tem previsão de durar oito meses, estando a construção preparada, no final, para ser espaço de convivência e de oficina de artes. Em janeiro de 2021, o Estado de Minas mostrou a decadência do prédio do ramal ferroviário desativado havia mais de três décadas, que ligava a capital a Santa Bárbara, Barão de Cocais e Nova Era.

O bem ferroviário, tombado pelo município , se tornara alvo de deterioração, vandalismo e invasão, situação cada vez maior com a saída do posto da Polícia Militar do local. Agora, o projeto de restauro do Executivo Municipal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, conta com patrocínio da AngloGold Ashanti e investimentos de R$ 942 mil.