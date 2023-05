Caminhão que transportava madeira tomba na Contorno; grávida fica ferida

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o caminhão, carregado com madeiras, capotou sobre um segundo veículo que estava vazio e estacionado na via.Seis pessoas ficaram feridas, entre elas, uma grávida. Três das vítimas estavam no caminhão e foram socorridas e levadas para o Hospital João XXIII. As outras três passavam pela rua no momento e foram encaminhadas para o hospital da Unimed, com ferimentos leves. Uma das vítimas que estava na rua está grávida.Segundo o Tenente Ivan, responsável do CBMG pela ocorrência, uma testemunha afirmou que o caminhão estava descendo a avenida do Contorno e apresentou um problema mecânico, o que fez o motorista bater no veículo e, em seguida, capotar.