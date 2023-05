Estrada de Minas fica interditada por seis horas para retirada de rochas

A previsão para o término das obras na pista é por volta das 18h (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) A rodovia MGC-120 está interditada desde 12h desta segunda-feira (8), entre os km 146 e km 148, no trecho entre as cidades de Capelinha e Água Boa. A operação, que é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), tem previsão de término por volta das 18h de hoje.













Leia também: Dnit diz que MG é prioridade e triplica orçamento para estradas do estado



Os motoristas que precisarem transitar pelo trecho durante o horário da interdição devem fazer um desvio. Partindo de Água Boa, o DER-MG recomenda que os veículos passem pela MGC-120 em direção a Santa Maria do Suaçuí e José Raydan.

No entroncamento com a LMG-736, os motoristas seguem no sentido São José do Jacuri e Coluna, acessam MG-117, continuam o trajeto passando por Santa Joana e Itamarandiba e utilizando a MG-214, é possível chegar a Capelinha.



O trecho desvio aumenta o trajeto em aproximadamente 172 km e pode ser visto na foto abaixo.



Com o desvio, o trajeto é aumentado em aproximadamente 172 km (foto: Divulgação/DER-MG)



Agentes da equipe de fiscalização do DER-MG e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) estarão presentes no local durante toda a operação para monitorar os trabalhos e o fluxo do trânsito.