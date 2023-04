Volta do feriadão: veja pontos de interdição nas estradas mineiras

PRF divulgou lista de interdições no início da manhã deste domingo (23/4) (foto: PRF/ Divulgação) Motoristas devem ter atenção na volta para casa após o feriado de Tiradentes em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã deste domingo (23/4), há nove pontos de interdição nas rodovias federais do estado, sendo cinco deles divididos entre as BRs 381 e 262. Segundo a corporação, os bloqueios se devem a fenômenos naturais.









Veja a lista de interdições em rodovias federais:





BR-040, KM 745 - Santos Dumont - Interdição parcial sentido RJ.

BR-116, KM 280,9 - Teófilo Otoni - Interdição da alça de acesso ao túnel, sentido aeroporto de Teófilo Otoni.

BR-262, KM 195 - João Monlevade - Interdição parcial sentido BH

BR-262, KM 387 - Florestal - Interdição parcial sentido BH

BR-365, KM 429 - Patos de Minas - Interdição parcial sentido Montes Claros

BR-381, KM 229 - Belo Oriente - Interdição do acostamento sentido BH

BR-381, KM 310 - Antônio Dias - Interdição parcial sentido Ipatinga

BR-381, KM 342 - Bela Vista de Minas - Interdição parcial sentido BH

BR-459, KM 68 - Senador José Bento - Interdição total









Leia também: Situação das estradas mineiras piorou 311% em 2022 Os motoristas podem acompanhar, em tempo real, a situação das estradas mineiras através do mapa abaixo, que traz informações do Comando de Policiamento Rodoviário - CPRv em parceria com a PRF. De acordo com as corporações, na manhã deste domingo, há mais de 100 interdições parciais em estradas mineiras.









Restrições de tráfego





Como parte da operação Tiradentes, da PRF, o trânsito de veículos de carga ficará restrito em oito trechos de rodovias federais em Minas Gerais. As interdições serão feitas entre as 16h e as 22h deste domingo.





Segundo a PRF, o objetivo da operação é melhorar a fluidez e a segurança das rodovias durante o feriado prolongado. Não poderão transitar veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de Autorização Especial de Trânsito (AET), ou Autorização Específica (AE), cujo peso e dimensões excedam qualquer um dos seguintes limites: 2,6 metros de largura / 4,4 metros de altura / 19,8 metros de / comprimento / 57 toneladas de PBTC.