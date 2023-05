Homem mata ex grávida no dia do aniversário de 22 anos dela

Jovem caminhava com uma amiga quando o criminoso chegou de carro e disparou contra ela (foto: Reprodução/Facebook) Uma mulher grávida, de 22 anos, foi assassinada com um disparo de arma de fogo na cabeça em Ipatinga, na Região do Vale do Aço. A vítima caminhava com uma amiga no final da tarde, quando o autor do crime, de 42 anos, se aproximou em um veículo branco, desceu do carro e efetuou um disparo. O crime aconteceu no dia do aniversário da gestante.





A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada e, ao entrar em contato com testemunhas, soube que o acusado não aceitava o término da relação com a vítima. O filho que a mulher gerava seria do criminoso. Não há informação de quantas semanas ela estava grávida.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu a vítima, que morreu no local

Os policiais tiveram acesso a imagens gravadas por câmeras de segurança no local do crime e verificaram que o homem fugiu em um Ford KA branco. A informação foi repassada para todas as unidades da PM vizinhas. O criminoso segue foragido e a Polícia Militar em diligências para encontrá-lo.