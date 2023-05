Ex-prefeita de Santa Luzia vai a julgamento por ordenar morte de jornalista

A ex-prefeita Roseli Pimentel foi presa por mandar matar o jornalista Maurício Rosa, em agosto de 2016 (foto: Reprodução Youtube)

A ex-prefeita de Santa Luzia, Roseli Pimentel, será julgada, na próxima segunda-feira (8/5), por ordenar e financiar, com dinheiro público, a morte do jornalista Maurício Campos Rosa, em agosto de 2016. O julgamento vai acontecer no Fórum Cível e Fazendário, localizado na Avenida Raja Gabaglia, Bairro Luxemburgo, Região Centro-Sul de BH.





Além da ex-prefeita, outras sete pessoas serão julgadas pelo crime. De acordo com as investigações, Roseli teria usado R$ 20 mil dos cofres públicos para pagar os suspeitos de matar o jornalista.





Segundo testemunhas, Rosa estaria exigindo dinheiro para não divulgar denúncias contra a prefeita, durante a corrida eleitoral de 2016.





Renúncia





Em 2017, Roseli teve a prisão preventiva decretada. Porém, logo em seguida, um habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que ela fosse solta e usasse tornozeleira eletrônica.





Entre 2017 e 2018, a chapa da prefeita foi condenada por irregularidades em financiamento de campanha. Roseli foi afastada do cargo e a Câmara de Vereadores de Santa Luzia abriu um processo de cassação do mandato. A ação foi extinta em maio de 2018, quando Roseli renunciou ao cargo