Vereador de Santa Luzia é preso dirigindo ambulância embriagado

Vereador de Santa Luzia foi preso com sinais de embriaguez (foto: Noticiando Santa Luzia/Reprodução)



O vereador Glayson Johnny (PSB) de Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi preso na madrugada deste domingo (23/4) após ser flagrado pela Polícia Militar (PM) dirigindo uma ambulância com sinais de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste de bafômetro e foi levado para a 150ª Cia do 35º Batalhão da PM.





A PM diz ter recebido denúncias de um homem dormindo na direção do veículo próximo do bairro Carreira Comprida e uma viatura foi enviada para averiguar a situação. Militares encontraram a ambulância em velocidade inferior ao limite da via fazendo zigue-zague, chegando a parar no meio da via antes de arrancar.









De acordo com o Boletim de Ocorrência, o parlamentar apresentava sinais de embriaguez, como andar cambaleante, hálito etílico e olhos vermelhos, mas se recusou a fazer o teste de bafômetro e foi conduzido para a 150ª Cia do 35º Batalhão da PM. O veículo foi removido para um pátio filiado ao Detran.

População reclama do aumento das passagens de ônibus em BH

De acordo com a PM, apesar de a autuação ter sido feita pela corporação, o caso foi encaminhado para a Câmara Municipal de Santa Luzia.





Em nota, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) informou que a Direção Municipal já entrou em contato com a Direção Estadual para a suspensão do vereador do quadro de filiados e expulsão por “comportamento incompatível com a dignidade do cargo e os princípios norteadores do PSB”.





O EM tentou contato com o vereador Glayson Johnny e com o presidente da Câmara Municipal de Santa Luiza, Waguinho (Avante), mas ainda não obteve resposta.