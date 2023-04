Hospital mineiro suspende novas internações por tempo indeterminado

Suspensão de novos atendimentos foi feita na segunda-feira (24/4) (foto: Santa Casa de Formiga / Reprodução ) A Santa Casa de Formiga, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, não vai mais receber novos pacientes para internação eletiva ou de urgência e emergência. A suspensão de novos atendimentos foi feita na segunda-feira (24/4) e, desde então, a unidade não fez novos acolhimentos.

Em outro pronunciamento, a Santa Casa afirmou que um dos motivos da instabilidade nas finanças foi a suspensão das emendas parlamentares de repasses, em função da eleição de 2022, e que, até o momento, não foram regularizadas.







Entre os serviços ofertados na Santa Casa de Formiga estão:

Centro cirúrgico;

Centro de imagens;

Hemodinâmica;

Maternidade;

Pediatria;

Pronto Atendimento;

UTI adulto;

UTI neonatal.

“É importante ressaltar que, a instituição não consegue sua sustentabilidade financeira, somente com a produção do SUS, Convênio e Particular. É o único hospital de Formiga, com capacidade de 112 leitos, e serviços de alta complexidade para uma microrregião de 130 mil habitantes, cenário este que não permite a restrição na prestação de serviços”, informou o hospital.