MOVE 62 continua operando com ônibus sem manutenção na carcaça do volante

Na esquerda, o flagrante de segunda-feira; à direita, as condições aparentes do dia 27 de abril (foto: EM/D.A Press) Estado de Minas fez o flagrante das condições do veículo e, em nota, a empresa responsável havia se prontificado a realizar o conserto. Um ônibus voltou a circular na tarde desta quinta-feira (27/4), com a carcaça da coluna do volante avariada e presa por lacres de plástico. No começo da semana ofez o flagrante das condições do veículo e, em nota, a empresa responsável havia se prontificado a realizar o conserto.





Do contrário ao que dizia a nota de terça-feira (25/4), reparos e manutenção na carcaça do veículo número 10761, da linha 62 (Estação Venda Nova/Savassi via Hospitais) do MOVE não foram efetuados.









“O SetraBH informa que a empresa associada aguarda a peça de reposição do fabricante para realizar o reparo. Esclarece que a peça não faz parte dos componentes do sistema de direção do ônibus e, portanto, não se trata de um item de segurança que possa comprometer a condução do veículo.





A manutenção do veículo em circulação tem o objetivo de não prejudicar o atendimento aos passageiros da linha.”