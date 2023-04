Flagrante em vídeo: ônibus do MOVE circula com avaria em BH

Na segunda-feira (24), o segundo dia com a tarifa dos ônibus de Belo Horizonte a R$ 6, um repórter doflagrou uma cena de descaso com os passageiros durante uma viagem pela tarde.

Um ônibus da linha 62 Direta (Estação Venda Nova/Savassi via Hospitais) realizou o serviço de transporte com a carcaça da coluna de direção quebrada. Para segurar as partes soltas, um lacre de plástico foi colocado no local.