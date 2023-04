Adolescentes que mataram taxista a facadas vão para centro socioeducativo

Oraci Borges de Carvalho, de 69 anos, foi morto a facadas no bairro Alto da Colina, em Três Corações, em Minas Gerais (foto: Redes sociais/Reprodução) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta terça-feira (25/4) que dois adolescentes, de 14 e 16 anos, investigados pelo latrocínio – ou seja, roubo seguido de morte – do taxista Oraci Borges de Carvalho, de 69, em Três Corações, no Sul de Minas Gerais, foram encaminhados ao sistema socioeducativo após a Justiça acatar o pedido de internação provisória remetido pela PCMG.





Os adolescentes foram apreendidos em casa e confessaram, segundo a PM, que se encontraram, cada um com uma faca, e foram até a avenida Getúlio Vargas, na região Central da cidade, com a intenção de assaltar o primeiro motorista de táxi que passasse pela via.

Ao entrar no carro de Oraci, a dupla pediu uma corrida até o bairro Residencial Dharma e, durante o trajeto, anunciou o assalto. Conforme a Polícia Civil, ao passar pelo bairro Alto da Colina, testemunhas ouviram uma frenagem brusca e visualizaram o veículo com as duas portas dianteiras abertas.

O motorista estava inconsciente e com muito sangramento no pescoço, provocado por facadas. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros contabilizou pelo menos duas perfurações no peito e outras sete nas costas.

A vítima chegou a ser levada para o Hospital São Sebastião, em Três Corações, mas morreu dentro da unidade de saúde.