Governo de Minas nomeia 599 novos servidores para a Polícia Civil

O cargo com maior número de novos profissionais é de escrivão de polícia, com 27 nomeações (foto: Divulgação/Polícia Civil de Minas Gerais) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) vai receber um reforço de 599 novos servidores para carreiras policiais e administrativas. As nomeações já foram assinadas pelo governador Romeu Zema (Novo) e já estão publicadas no Diário Oficial do Governo do Estado.





Do total dos servidores nomeados, 69 vão passar a integrar o quadro de delegados da polícia. Outros 257 serão para o cargo de escrivão de polícia. Ao setor de investigador de polícia, haverá 170 novos profissionais. Três nomeações são para perito criminal, e outras duas, para médico-legista. Por fim, serão 36 novos analistas da Polícia Civil e 62 novos profissionais técnico assistentes da Polícia Civil.





As nomeações são referentes a editais que foram publicados em outubro de 2021 para as carreiras policiais e abril de 2022 a cargos administrativos. Ao longo dos últimos quatro anos (2019 a 2022), a Polícia Civil de Minas Gerais recebeu uma adição de 1.594 novos servidores.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata