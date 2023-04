Odilon Behrens abre leitos para crianças com sintomas respiratórios

HOB conta com mais 10 leitos pediátricos (foto: Divulgação/ PBH)

O Hospital Odilon Behrens inaugurou mais 10 leitos para crianças com sintomas respiratórios, dengue, zika ou chikungunya na enfermaria pediátrica. Os outros 10 leitos já existentes no pronto-socorro pediátrico do HOB estão recebendo equipamentos de alta complexidade, para o atendimento de pacientes mais graves que aguardam a transferência para leito de CTI.

O gerente da Linha de Cuidado da Criança do HOB, Pedro Bretas, explica que o retorno das atividades escolares após a pandemia da COVID-19 apresentou um novo perfil epidemiológico. Agora, doenças antes sazonais, como a bronquiolite e a pneumonia, estão ocorrendo antes do esperado.



Os quadros também estão se apresentando mais complexos. “A ideia é darmos um suporte para esses atendimentos para melhorarmos o cuidado desses pacientes e atravessarmos este pico respiratório de maneira mais segura”, afirma Pedro Bretas.

Uma equipe de pediatras do pronto-socorro do HOB atua, por meio de telemonitoramento, em conjunto com os médicos generalistas e pediatras das UPAs e centros de saúde, em casos graves que necessitam de discussão clínica. O telemonitoramento está disponível 24 horas por dia e sete dias por semana.

