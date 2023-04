Agenda Namastê: a iniciativa que une autoconhecimento e arte nas noites de BH

Leonardo Santos, Camila Fernandes e Leonardo Santos vendem agendas decoradas pelas ruas de BH (foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press)

Entre os diversos personagens da vida noturna belorizontina, têm ficado cada vez mais conhecidos os gaúchos responsáveis pela venda de cadernos e agendas nas ruas e bares da capital mineira. Os produtos, que chamam atenção por suas ilustrações, poesias e textos, são fruto do trabalho de artistas e terapeutas da comunidade Osho Rashana, que vive na região metropolitana do Rio Grande do Sul.

"Através da agenda, é possível conhecer um pouco mais do trabalho que a gente faz na Osho Rashana, nossos valores e como funciona. Muita gente que não conhecia acaba se interessando e indo até mesmo em Porto Alegre conhecer, além de participar de outras iniciativas da comunidade."

Segundo Leonardo, as ilustrações são feitas no Rio Grande do Sul e enviadas para uma gráfica parceira. Em seguida, são recebidas em várias cidades do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasilia e Belo Horizonte e vendidas pelas ruas. Leonardo também afirma que a receptividade é boa e eles tem conseguido vender bastante os produtos da iniciativa "É aquilo, tem gente que recebe super bem e outras nem tanto, mas no geral a gente consegue vender uma quantidade boa.", afirma.

Outros projetos

A comunidade Osho Roshana, que conta com 80 pessoas, também tem outros projetos. Além da agenda, eles possuem um centro de meditação e terapia chamado Namastê e a iniciativa "Pão na porta" onde são vendidos online e presencialmente produtos e alimentos manufaturados na própria comunidade.

Atualmente, junto com as agendas estão sendo distribuidos folders convidando para vivência na comunidade nos dias 28 de abril a 1 de maio. Na experiência, pessoas de fora terão a oportunidade de aprender mais sobre o coletivo, participar das atividades e experiências e se conectar com os valores. É possível saber mais no Instagram.

Leonardo Santos afirma que é muito importante que a população das cidades nas quais eles vendem as agendas conheçam a comunidade como um todo. "A gente gosta de pessoas e acreditamos no que fazemos. É importante pra gente ser conhecido, pode ser uma porta para muitas pessoas mudarem suas vidas."

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli