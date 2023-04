Rompimento de cabo: cerca de 600 casas estão sem luz no Prado, em BH

Por volta das 11h desta terça-feira (25) um rompimento de cabo de energia ocorreu na rua Cássia, próximo ao encontro com a rua Esmeralda, no Prado (foto: Reprodução / Google Street View)

Moradores do bairro Prado, na região oeste da capital mineira, estão a horas sem energia elétrica por conta de um rompimento de cabo na rede de média tensão no sistema de distribuição da Cemig. A companhia já está atuando nos reparos, e a previsão de retorno da energia para a região é até as 21h.