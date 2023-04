Policial inocentado de homicídio é golpeado com voadora de irmão da vítima

Fórum Melo Viana, da Comarca de Uberaba, no Triângulo Mineiro (foto: OAB Uberaba/Divulgação) Um policial inocentado de homicídio foi golpeado por voadora desferida pelo irmão da vítima. Foi assim o desfecho de um julgamento no Fórum Melo Viana, da Comarca de Uberaba, no Triângulo Mineiro. O fato culminou numa ocorrência policial.





Inicialmente, um policial militar, de 43 anos, acusado de matar um jovem, de 18 anos, em ação policial de perseguição a suspeitos de assalto, em 2018, foi inocentado por unanimidade em júri popular. O julgamento foi presidido pelo juiz Stefano Renato Raymundo, da 3ª Vara Criminal.









Ele, porém, foi surpreendido por um jovem de 21 anos (irmão do homem morto) com uma voadora nas costas. Ainda conforme o registro policial, o jovem usou os dois pés para efetuar o golpe. Ele foi contido por outros policiais militares que estavam presentes no julgamento.





O militar se queixou de dores nas costas e levado para um hospital onde realizaria exames médicos.





Já o rapaz que deu a voadora, de 21 anos, estava acompanhado do advogado e se comprometeu a comparecer em juízo.