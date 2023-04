Idosa atravessa fora da faixa, é atropelada por ônibus e morre

Idosa que morreu atropelada usava uma bengala na hora do acidente (foto: PMMG/Divulgação) Uma idosa de 75 anos morreu ao ser atropelada por um ônibus na avenida dos Andradas, uma das mais movimentadas do Centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, no fim da manhã desta terça-feira (18/4).

A idosa foi atingida pela quina do coletivo e caiu. O motorista não conseguiu frear o ônibus, e uma das rodas acabou passando por cima da vítima, que morreu na hora. A vítima tinha dificuldades de se locomover e usava uma bengala.

No local, a Polícia Miliar checou que o motorista do ônibus não tinha ingerido bebida alcoólica e estava com a documentação em dia, assim como o veículo. Sem nenhuma irregularidade, ele não foi preso.

Por ser uma via movimentada, o trânsito ficou lento na região, mas logo no começo da tarde o fluxo de veículos voltou ao normal.