Idoso tenta abusar de mulher e é morto asfixiado em Minas

Idoso foi morto asfixiado após tentar abusar de uma mulher (foto: Google Street View)

De acordo com informações apuradas pelo Estado de Minas, o idoso chamou uma mulher, de 28 anos, para ir até a casa dele. Chegando no local, segundo a PM, o idoso tentou agarrar a vítima e beijá-la. A mulher reagiu ao abuso e começou a tentar se desvencilhar do idoso.

Quando chegaram na residência da vítima, o idoso já estava morto. Os policiais começaram a fazer buscas na região para ver se encontravam com a suspeita do crime. Ela só foi encontrada porque se entregou aos policiais. Segundo a corporação, algumas horas depois do crime, ela ligou para o 190 e confessou o assassinato.

Com a localização da mulher, os policiais militares foram até o encontro dela que, sem resistir, foi presa. Ela contou para os policiais que sofreu uma tentativa de abuso e, na reação, matou o idoso. Ela não explicou qual a relação que tinha com a vítima.

Por ter confessado o crime, a mulher foi detida e levada para a Delegacia de Montes Claros. O caso, agora, será investigado pela Polícia Civil.

Um idoso, de 74 anos, morreu asfixiado dentro da própria casa em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. O crime aconteceu na noite dessa segunda-feira (18/4), segundo a Polícia Militar.