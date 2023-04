Tiros e golpes de foice em briga de vizinhos

Caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Betim. Os envolvidos, feridos, permanecerão no hospital, sob escolta (foto: PCMG)

Um desentendimento entre vizinhos na manhã desta terça-feira (18/4), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, resultou em três feridos graves. Um homem levou um tiro na perna. Já mãe e filha foram atingidas com corte de facão. A segunda corre o risco de ter de amputar uma das mãos. Eles estão no Hospital Regional de Betim sob escolta da PM.

O fato ocorreu na Rua Divino Braga, 60, Vila Navegantes. Mãe e filha moram numa casa, enquanto o homem estava na residência ao lado, com sua família. No entanto, o morador acusa mãe e filha de serem mandantes do assassinato de sua filha, ocorrido há pouco mais de um ano.

A mãe trabalhava como faxineira num condomínio e foi demitida, no mês passado. No acordo feito com o condomínio ficou acertado que ela teria direito a uma cesta básica todo mês.

Na segunda-feira (16/4), a cesta foi enviada, mas entregue no endereço errado, na casa do vizinho. Na terça, estranhando a demora da cesta básica, a faxineira entrou em contato com o antigo empregador e soube do engano cometido na entrega da cesta básica.

Mãe e filha foram, então, à casa do vizinho, cobrar pela cesta. A filha foi recebida pelo filho do homem. Houve uma discussão, pois o morador se recusava a entregar a cesta.

A filha, então, deixou a mãe discutindo com o homem e foi até a casa dela, onde apanhou um revólver. Ao retornar, efetuou dois disparos na direção do desafeto. Um deles atingiu sua perna. O outro, a parede.

Revoltado, o homem apanhou uma foice e agrediu as duas mulheres. A mãe levou um golpe nas costas, que chegou a transpassar até a barriga, e dois nos ombros. A filha foi atingida numa das mãos que, segundo vizinhos, ficou dependurada.

Os três foram socorridos e levados para o hospital. A Polícia Militar, segundo o sargento Michel, esteve no local e seguiu para o estabelecimento hospitalar, para fazer a segurança e escolta dos feridos. De acordo com os boletins médicos, eles passarão por cirurgias.