PF cumpre mandados em Minas relacionados ao caso das 26 mortes em Varginha

Policiais federais começaram a operação ainda de madrugada (foto: PF)

A Polícia Federal realiza a Operação Conexão Triângulo e cumpre, na manhã desta terça-feira (18/4), 10 mandados de busca e apreensão nas regiões Sul e do Triângulo de Minas Gerais, contra criminosos envolvidos com roubo de instituições financeiras e bases de valores. A ação é realizada nas cidade de Varginha, no Sul do estado, e Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Os crimes, segundo a PF, são de associação criminosa armada, cessão ilegal de arma de fogo de uso restrito, furto qualificado, roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Varginha, sendo quatro naquela cidade e seis em Uberlândia.

As investigações tiveram início a partir do episódio ocorrido em 31 de outubro de 2021, em Varginha, quando uma ação criminosa na modalidade “domínio de cidades” foi desarticulada pelas forças de segurança pública resultando na morte de 26 criminosos, os quais estavam na posse de arsenal bélico.

As investigações que se seguiram ao episódio mostraram que o grupo criminoso não havia sido completamente desbaratado, principalmente referente a integrantes que prestaram apoio logístico e operacional.





Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa armada, cessão ilegal de arma de fogo de uso restrito, furto qualificado, roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, cujas penas máximas somadas podem resultar em 39,5 anos de prisão e multa.

O principal objetivo da operação é apreender objetos que sirvam às provas já colhidas contra os suspeitos, como também esclarecer a atuação criminal do grupo. Dessa maneira, a PF aprofunda as análises sobre a participação de outras pessoas e a ocorrência de outras práticas criminosas.