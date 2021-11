Varginha: DNA conclui que um dos mortos assaltou banco em MG, em 2017

Quadrilha possuía um verdadeiro arsenal de guerra em Varginha, afirmou a Polícia Militar (foto: Reprodução/Alterosa Sul de Minas)









Este foi o primeiro caso confirmado de cruzamento de dados que envolve assalto a banco. Os 26 homens mortos são suspeitos de participar do chamado "novo cangaço", grupo especializado em crimes contra instituições financeiras. De acordo com a Polícia Militar (PM), eles visavam executar a mesma ação em Minas, quando foram surpreendidos.





De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, as buscas por outros "matches" continuam. A pasta acredita que poderá descobrir a participação de mais homens em outros crimes.

"O trabalho da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos é fazer esta integração e auxiliar as investigações em âmbito nacional e estadual", afirmou Ronaldo Carneiro, administrador do Banco Nacional de Perfis Genéticos e coordenador do Comitê Gestor da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos.





A Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos é uma das estratégias do Ministério da Justiça e Segurança Pública para auxiliar investigações criminais no país. Segundo a pasta, desde que foi criada, a rede já ajudou em mais de 2.800 trabalhos policiais.





A operação



A operação da Polícia Militar e da PRF aconteceu em dois sítios localizados em Varginha. Oficialmente, a Polícia Militar informa que houve dois confrontos.

Na primeira chácara, 18 suspeitos foram mortos. Já na segunda, mais oito morreram. Nenhum policial se feriu.

De acordo com a corporação, eles participariam de ataques a agências bancárias no domingo ou nessa segunda na Região Sul do estado.

Com eles, a polícia encontrou e apreendeu um arsenal de guerra com fuzis, explosivos, pistolas, carregadores, 5.059 balas e outros materiais, como roupas, rádios, coletes e canetas laser.

Durante coletiva de imprensa sobre a operação, as autoridades revelaram que o alvo da quadrilha seria o Setor de Retaguarda e Tesouraria do Banco do Brasil (Seret) ou alguma empresa de transporte de valores.

"O trabalho começou após denúncias anônimas. É uma operação que foi planejada e muito bem estruturada. O grande êxito da operação foi esse: nenhum cidadão teve alguma situação de risco. A ideia era fazer a prisão, mas quando notaram a presença dos policiais, revidaram", explicou o chefe da comunicação da PRF, inspetor Aristides Júnior.

Um dos 26 homens mortos durante uma operação policial em Varginha, no fim de outubro, participou de um assalto a banco em Minas Gerais, em 2017. As informações foram obtidas através de um cruzamento de dados por meio do DNA do rapaz, que foi coletado e enviado para a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG), coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).