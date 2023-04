Idoso é espacando pelo irmão e morre no chão da cozinha

Corpo foi levado para o IML de Teófilo Otoni. (foto: Reprodução/IML Minas Gerais)

Um homem de 73 anos morreu após um desentendimento com o irmão, de 53, no sábado (15) na cidade de Malacacheta, no Vale das Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, ele estava bebendo em um bar quando o irmão chegou e eles começaram a discutir.

O homem mais novo então jogou a vítima, identificada como João Ribeiro Mendes, no chão e passou a agredi-lo com socos e tapas. Um sobrinho teria intervido e levado a vítima para casa.

Mas segundo testemunhas, o suspeito foi até a casa do idoso, após dizer que “iria abrir a cabeça dele". Em seguida, o homem saiu de moto até a casa da vítima e ele voltou dizendo para o sobrinho que o irmão estava passando mal e precisava de socorro.

Quando eles chegaram no imóvel, ele estava caído no chão da cozinha sem vida. O sobrinho questionou o tio da situação e o suspeito confirmou a discussão mas negou que tenha agredido o idoso, alegando que já havia o encontrado desmaiado.

A perícia compareceu à residência e o corpo foi levado para o IML de Teófilo Otoni. A Polícia Civil informou que o caso está em investigação.

Um homem de 73 anos morreu após desentendimento com o irmão, de 53, no sábado (15), na cidade de Malacacheta, no Vale das Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, ele estava bebendo em um bar quando o familiar chegou e eles começaram a discutir.

O irmão mais novo então jogou o idoso, identificado como João Ribeiro Mendes, no chão e passou a agredi-lo com socos e tapas. Um sobrinho teria interrompido a violência e levado a vítima para casa.

Segundo testemunhas, o irmão agressor ainda foi de motocicleta até a casa do idoso após dizer que “iria abrir a cabeça dele". Em seguida, voltou relatando ao sobrinho que a vítima estava passando mal e precisava de socorro.

LEIA MAIS: Discussão por desavença política acaba com três idosos baleados em Minas

Quando chegaram no imóvel, o idoso estava caído no chão da cozinha e sem vida. O sobrinho questionou o tio sobre a situação e o suspeito confirmou a discussão, mas negou que tenha agredido o idoso novamente, alegando que o encontrou desmaiado.

A perícia compareceu à residência e o corpo foi levado para o IML de Teófilo Otoni. A Polícia Civil informou que o caso está em investigação.