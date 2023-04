MG: falso funcionário de banco leva cartões de idosos para fazer compras

Polícia apreendeu cartões bancários, máquinas de cartão, crachás de bancos diversos, extratos e comprovantes de transações bancárias, entre outros itens (foto: PMMG/Divulgação)

Um homem de 27 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) em Ouro Preto, região Central de Minas, acusado de aplicar golpes com cartões de crédito. Conforme as autoridades, o suspeito, natural de Mogi das Cruzes, já teria feito vítimas em outras cidades do estado – como Viçosa, Ubá e Ponte Nova – e integra uma quadrilha de estelionato de São Paulo, que custeou as viagens dele para cometer os crimes.